Gestão de pessoas ajuda competitividade, diz especialista A capacidade de uma empresa de gerenciar pessoas pode ser a chave para assegurar sua competitividade no mercado, na avaliação do ex-diretor de Desenvolvimento de Pessoas do Banco Itaú, José Valério Macucci (foto), que também esteve à frente da área de Recursos Humanos na consultoria PriceWaterhouseCoopers. Tomando como exemplo empresas como Brahma, Embraer, Pão de Açúcar, Petrobras e o próprio Itaú, ele argumenta que este pode ser um fator determinante para o sucesso de uma estratégia de negócios, o fortalecimento da cultura corporativa ou ainda o surgimento de lideranças capazes de guiar esta organização em meio às transformações do mercado. Macucci, que participou ontem da primeira edição do ciclo de palestras AE Gestão & Carreiras, promovido pela Agência Estado e pelo Ibmec, defende que todos esses elementos estão diretamente relacionados às pessoas que compõem a força de trabalho. "São as pessoas que determinam a estratégia e a cultura de uma empresa e que se tornam líderes. Se uma organização for eficaz em administrar essas pessoas, ela passa a ter muito mais chances de atingir seus objetivos", afirma o executivo, que atualmente leciona nos cursos de graduação e pós-graduação do Ibmec em São Paulo. "No mundo corporativo de hoje, esta talvez seja uma das únicas formas de atingir uma vantagem competitiva significativa", acrescenta. Segundo ele, muitos dos exemplos de sucesso do setor corporativo brasileiro conseguiram se diferenciar de seus competidores graças a uma integração eficiente entre planejamento estratégico, cultura e liderança, com base em uma gestão eficiente dos recursos humanos. Ele lembra, por exemplo, que as fabricantes de cerveja Antarctica e Brahma dividiam o mercado com cerca de 40% de participação cada, há pouco mais de dez anos. No entanto, a fusão que deu origem à Ambev, em 1999, resultou em uma companhia composta em 95% pela Brahma e apenas 5% por sua antiga rival. Da mesma forma, Macucci afirma que o Grupo Pão de Açúcar chegou a ter sua posição ameaçada ela rede francesa Carrefour nos anos 90. Hoje, por outro lado, o grupo brasileiro tornou-se referência no mercado varejista. Já a Petrobras e a Embraer foram capazes de se transformar em exemplos de gestão corporativa mesmo tendo herdado os vestígios de uma estrutura estatal. Ele acrescenta que o Banco Itaú, por sua vez, conseguiu se tornar muito mais rentável que o Bradesco, apesar de possuir uma estrutura de atendimento menor. "Todas essas empresas possuem características em comum, que permitiram que se diferenciassem de seus concorrentes", comenta. Macucci insiste que, apesar dos benefícios envolvidos em uma gestão eficiente de pessoas, nem sempre as empresas conseguem perceber o impacto dessa estratégia no desenvolvimento de um negócio. Ele lembra, por exemplo, que o setor bancário levou anos para perceber que a chave para disputar a clientela estava em treinar funcionários e oferecer um tratamento diferenciado e não em renovar a carteira de produtos. "O que as empresas de hoje precisam se perguntar é se estão sendo capazes de atrair, desenvolver, motivar e reter pessoas com as atitudes adequadas." O ciclo AE Gestão & Carreiras integra o Programa de Formação de Executivos desenvolvido pela Agência Estado, em parceria com entidades nacionais e internacionais. Ainda este ano, estão previstas edições realizadas em conjunto com a Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo (FIA/USP), Fundação Dom Cabral (FDC) e Fundação Getúlio Vargas (EASP/FGV).