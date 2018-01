Gestores cobram mais fiscalização em fundos A fiscalização deficiente por parte dos órgãos regulatórios é um dos pontos que mais preocupa os profissionais da indústria de fundos, seguido da falta de uma política tributária que incentive as aplicações de longo prazo. "É preciso verificar se a administradora está cumprindo aquilo que prometeu, e de que forma", afirmou o gestor de renda variável para o Brasil do ABN Amro, Alexandre Póvoa. "O investidor só vai reclamar quanto estiver perdendo dinheiro." A opinião é compartilhada por Walter Mundell, presidente da Lloyds Asset Management (LAM). Segundo ele, o problema reside fundamentalmente na falta de pessoal técnico no Banco Central (BC) e na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). "Essa é a chave da questão, pois as investigações, quando ocorrem, são bem feitas." Ele acredita que a própria da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid) possa contribuir para conter os abusos, por meio de uma censura pública mais agressiva. Em meio à discussão, Póvoa, do ABN, ressaltou a importância de se escolher bem a instituição financeira antes de investir. "Não basta olhar só a classificação do produto no mercado." Em relação ao sistema tributário, Mundell reclama um tratamento baseado no horizonte de retorno. "O governo taxa a poupança de longo prazo da mesma forma que os investimentos de curto prazo", comentou. Dessa forma, disse, o fortalecimento do mercado de capitais fica prejudicado. Roseli Machado, diretora de gestão da Fator Administradora de Recursos, concorda. Segundo ela, a falta de uma política tributária mais coerente pode atrapalhar o desenvolvimento do mercado, sobretudo nas questões que envolvem os fundos de pensão. As mudanças, concluiu, devem ser seguidas pela constante atenção quanto à abertura de informações e transparência nas operações.