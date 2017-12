Gestores de fundos apostam em prefixados Dependendo do regulamento de um fundo de renda fixa, existe a possibilidade de destinar mais recursos, ou menos recursos, para papéis prefixados. O restante dos recursos podem ser alocados em títulos pós-fixados - que seguem a variação dos juros - e até mesmo investimentos em renda variável, como as ações. Com a perspectiva de redução da taxa básica de juros - Selic - até o final do ano, os administradores de fundos de renda fixa estão mantendo os papéis prefixados na composição da carteira desses investimentos, mesmo com a perspectiva de que o Comitê de Política Monetária (Copom) não reduza os juros hoje (veja mais informações no link abaixo). O diretor de renda fixa do ABN Amro Bank, Eduardo Castro, analisa que um dos motivos para a manutenção de papéis prefixados na carteira do fundo são as taxas pagas pelo governo em seus títulos, que continuam elevadas, apesar do cenário econômico favorável. Ele acredita que, mesmo com a provável alta da inflação, o Banco Central (BC) não irá interromper a política de redução gradual dos juros, o que permite uma valorização dos papéis prefixados que compõem a carteira desses fundos. Lloyds mantém até 20% de papéis prefixados na composição da carteira A avaliação do Lloyds segue o mesmo caminho. Segundo o administrador de recursos de renda fixa do Lloyds Asset Management, Érico Capello, os fundos de renda fixa da instituição têm entre 10% e 20% de títulos prefixados na sua composição, e este percentual deve se mantido nos próximos meses. Capello explica que a tendência ainda é de baixa para os juros básicos da economia. Para ele, os títulos prefixados do governo, que compõem os fundos de renda fixa, são comprados com uma taxa de juros que varia de 18,3% a 18,5% ao ano. Com a Selic em 17% ao ano já existe um ganho de 1,5 ponto porcentual. Se os juros caírem, o prêmio aumenta. E, mesmo que subam, afirma, ainda assim os papéis continuam com ganho. Ele cita como exemplo o Fundo Antares, que tem 30% de títulos prefixados na sua composição e o restante em pós-fixados. Do início de janeiro até a última sexta-feira, o fundo rendeu 10,5% e a perspectiva é de que feche o ano em 19%. "Mesmo que os juros subam, ainda há espaço para a valorização do fundo", explica.