Gillette teve lucro líquido de US$ 346,0 mi no 4º trimestre A Gillette Co., fabricante das baterias Duracell, o aparelho de barbear Mach3 e as escovas de dentes Oral-B, anunciou um lucro líquido de US$ 346,0 milhões (US$ 0,33 por ação) no quarto trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2002, ante o lucro de US$ 200,0 milhões (US$ 0,19 por ação) em igual período do ano anterior. As vendas no trimestre subiram para US$ 2,52 bilhões, de US$ 2,41 bilhões em 2001. O resultado do período inclui uma recuperação após os impostos de US$ 6 milhões das reservas de reestruturação de 2000/2001, com nenhum impacto sobre o lucro por ação. O lucro a partir de operações contínuas foi de US$ 0,32 por ação. A estimativa da Thomson First Call era de um lucro por ação de US$ 0,34 no quarto trimestre.