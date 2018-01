Gisele Bündchen empresta beleza à sandália plástica Some o talento do publicitário Washington Olivetto, do diretor de cinema Andrucha Waddington (do premiado Eu, Tu, Eles), as belezas naturais do Rio de Janeiro e as formas perfeitas da modelo Gisele Bündchen. Resultado: a nova campanha das sandálias Ipanema Gisele Bündchen Verão 2004, da Grendene, que estréia domingo e que por dois dias, em junho, parou a zona sul carioca durante as filmagens e produção de fotos. A intenção de Olivetto foi a de transformar um simples passeio de Gisele num desfile de olhares atentos e desejosos. No comercial, saindo do octagenário hotel Copacabana Palace em direção ao calçadão de Ipanema, Gisele não encontra obstáculos pela frente. Uma mesa em torno da piscina do tradicional hotel é rapidamente transformada em ponte sobre a água para que Gisele possa ´caminhar´ com tranqüilidade até o calçadão. E, se trabalhadores carregando um vidro passam pelo seu caminho, alguém da praia joga logo a bola para quebrar o vidro e vê-la passar. Até um guindaste com cano lhe dá passagem até a praia. Todo esse passeio tem como pano de fundo Slowmotion Bossa Nova, música que ganhou nova versão de Celso Fonseca e Ronaldo Bastos e reforça a assinatura e o conceito criados por Olivetto para a campanha: "Todo mundo vai fazer de tudo para você não parar de desfilar por aí." O mais interessante é que, desta vez, publicitário e anunciante deixaram de lado a insistência em vender o produto. O que mais aparece é a modelo que, embora de sandália, vende apenas o conceito da beleza e da descontração da caminhada por Ipanema. Nas peças impressas, o destaque é o humor. As sandálias Ipanema Verão têm como principal concorrente uma marca hoje tão internacional como a própria Gisele: as legítimas Havaianas.