Global 40 foi o bônus emergente mais negociado em 2004 O papel da dívida brasileira Global 40 foi o título emergente global mais negociado em 2004, girando US$ 293 bilhões, seguido pelo Rússia 2030, que movimentou US$ 181 bilhões e o Turquia 203, com US$ 73 bilhões. O C-Bond, um título Brady (emitido por ocasião da renegociação da dívida em default), também foi bem movimentado, girando US$ 292 bilhões, o que representa 6% dos negócios do mercado da dívida emergente. O C-Bond, como os demais Bradies, manteve, no entanto, sua tendência de declínio nas negociações. Joyce Chang, chefe da área de pesquisa de commodities, mercados emergentes e câmbio do JP Morgan, acredita que 2005 deverá ser lembrado como o ano em que os mercados locais retornaram ao centro das atenções dos investidores. "Os investidores institucionais expandiram suas atividades nos mercados locais em 2004 e esta tendência deverá continuar, uma vez que o dólar mais fraco tem direcionado mais fluxos em carteiras dos mercados ´core´ para os mercados emergentes", disse Chang no relatório.