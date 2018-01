Globalstar espera 25 mil assinantes no Brasil A Globalstar, empresa de telefonia via satélite, está atingindo a meta de investimentos de US$ 180 mi. A companhia instalou seu último portal de operação no País, em Manaus, que estará operando oficialmente a partir de 13 de fevereiro próximo. "A empresa fechou o ano passado com 6 mil assinantes. A expectativa é de encerrar 2001 com 25 mil assinantes", disse o presidente da Globalstar no País, Pedro Maisonnave. Ele afirmou ainda que o mercado brasileiro está tranqüilo. O cronograma de investimentos em vendas e marketing estabelecido para a Globalstar do Brasil no ano de 2001 não sofrerá alterações.