Globo Cabo amplia oferta do Vírtua A Globo Cabo S.A, a maior operadora de serviços digitais de banda larga e de TV por assinatura da América do Sul, informa que está ampliando a oferta de produtos do Vírtua para o mercado residencial. O objetivo da empresa é permitir que os consumidores possam optar por diversas velocidades e preços de mensalidades de acordo com as suas necessidades e orçamentos. Estão sendo lançados seis novos produtos: 1) Velocidade de até 128 Kbps, com mensalidade do Vírtua de R$ 30,00; 2) Velocidade de até 192 Kbps, com mensalidade de R$ 45,00; 3) Velocidade de até 320 Kbps, com mensalidade de R$ 105,00; 4) Velocidade de até 384 Kbps, com mensalidade de R$ 155,00 5) Velocidade de até 448 Kbps, com mensalidade de R$ 215,00 6) Velocidade de até 512 Kbps, com mensalidade de R$ 285,00. Até o momento o Vírtua estava disponível apenas na versão com velocidade de até 256 Kbps, cuja mensalidade é de R$ 68,00. Com este lançamento, o serviço passa a ter sete opções de produtos e preços oferecidos ao chamado mercado "doméstico", ou residencial. Para todas os produtos descritos acima, o Vírtua estará garantindo um mínimo de 64 Kbps, já que há diferenças de velocidades observadas entre as diversas redes que constituem a Internet. A oferta de um "mínimo garantido" é conseguida graças à tecnologia conhecida como "QoS", sigla para Quality of Service, desenvolvida pela empresa americana Terayon, fornecedora dos equipamentos e solução de banda larga. Este sistema permite uma grande ampliação da base de assinantes por módulos, evitando que haja perda da velocidade quando o cabo é compartilhado por muitos usuários. Queda das taxas de instalação e aluguel A taxa de instalação do Vírtua, que antes era de R$ 279,00 , caiu para R$ 70,00 (para os assinantes que já tenham placa Ethernet). Um outro item que também baixou de preço foi o aluguel do "cable modem", aparelho que é conectado entre o cabo da NET e o computador, custando agora R$ 16,00 mensais ante os R$ 21,00 de antes. A novidade nesta modalidade é que foi eliminada a necessidade de se ter um prazo de carência de 24 meses. Agora o contrato é indeterminado, sem prazo mínimo. O preço do cable modem continua R$ 299,00 para a opção "fidelidade" (mínimo de 24 meses) e R$ 599,00 em até 12 vezes. Por determinação da Anatel, os consumidores que quiserem assinar o serviço de banda larga da NET (empresa controlada pela Globocabo) devem ser assinantes do serviço de TV por assinatura. Anteriormente só era possível assinar o Vírtua com os pacotes Advanced e Master. Para facilitar este acesso, a NET também está oferecendo aos consumidores o "Vírtua TV", um serviço de TV por assinatura com 20 canais básicos (TV aberta e canais obrigatórios), com mensalidade de R$ 12,00, e o Vírtua TV Serviço Standard, com até 30 canais e mensalidade de R$ 26,00. Não será cobrada taxa de adesão àquele que assinar o Vírtua em qualquer uma das seleções - Standard, Master e Advanced. Os interessados em assinar este novos produtos do Vírtua podem fazê-lo por meio de vários canais: via própria NET (0800 992211) ou no site do Vírtua.