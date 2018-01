Globo Cabo bate recorde de desempenho A queda de 1% na base de clientes na comparação com o mesmo período do ano passado não impediu que a receita líquida da Globo Cabo subisse 12,55% nos primeiros três meses do ano, totalizando R$ 181,2 milhões. O diretor-geral da empresa, Moyses Pluciennik, explicou à Agência Estado que o incremento na receita foi obtido porque cresceu a participação de clientes que compram o produto mais caro da companhia, apesar da elevação de preços depois da desvalorização cambial. Segundo ele, no primeiro trimestre do ano passado, 40% dos clientes assinavam o pacote mais caro. Esse porcentual passou para 55% no mesmo período deste ano e a estratégia é fazer com que cresça ainda mais. A queda de 84,71% no prejuízo da Globocabo no trimestre foi conseqüência também de dois fatores que serão permanentes nos próximos resultados. A capitalização da empresa com entrada da Microsoft e a emissão de debêntures reduziram as despesas com juros. Aposta na velocidade Até o final do ano, a Globo Cabo conta com mais um trunfo para garantir os resultados positivos que vem alcançando: o Vírtua. O produto de acesso de alta velocidade à Internet, lançado há 35 dias, conta com 800 clientes. São instalados 70 acessos por dia. A meta da empresa é encerrar o ano com 50 mil assinantes, instalando 150 acessos por dia. Parceria estratégica Pluciennik declarou que continua em negociação para entrada de um parceiro da área de telecomunicações. Mas as turbulências no Nasdaq criaram incertezas sobre a transação e a empresa garante que só vai fechar um negócio que seja vantajosa para o acionista. Uma das candidatas nesta parceria seria a Telecom Itália, mas Pluciennik não quis comentar a possibilidade, mesmo com a confirmação da companhia italiana sobre a negociação.