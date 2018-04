Globo Cabo pretende entrar no Novo Mercado A Globo Cabo pretende aderir ao Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e anunciou ontem a intenção de se adequar às regras mais rígidas de transparência, exigidas pela Bolsa paulista. A operação é conseqüência do aumento de capital de R$ 1 bilhão que está em curso. Como o BNDES vai aportar recursos na companhia, foi exigido o enquadramento nas regras da Bovespa. A empresa tem o selo nível 1, primeiro passo da governança. A passagem para o nível 2, assim como o aumento de capital, será assunto da assembléia de 2 de maio. O diretor executivo de Finanças e de Relações com Investidores da Globo Cabo, Leonardo Pereira, preferiu não dar uma data para a entrada no Novo Mercado. "Será no menor prazo possível. Já estamos trabalhando para isso", assegurou. Até agora, só uma empresa aderiu ao Novo Mercado, a Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR). A Sabesp e o Banco do Brasil também se preparam para a migração. A operação exigirá que todas as ações preferenciais (sem direito a voto) da Globo Cabo sejam convertidas em ordinárias - ponto considerado mais complicado pelos analistas. Além disso, os donos de papéis PN podem optar por receber um valor em dinheiro caso não concordem com a mudança, o chamado "direito de retirada". A Globo Cabo informou que pode desistir do Novo Mercado, caso o montante da retirada represente "riscos para a estabilidade financeira". Segundo Pereira, a adesão irá reduzir o custo de capital da Globo Cabo. "Ganhamos com a formalização do esforço de transparência. Hoje, o capital é um item disputado e as regras da Bovespa possibilitam que o investidor avalie melhor as companhias." Analistas de mercado continuam céticos: as ações avançaram mais de 4% na manhã de ontem e chegaram a cair 2% durante a tarde. O analista-chefe do HSBC Investment, Fernando Aoad, vê como pouco provável a entrada da Globo Cabo no Novo Mercado. Segundo ele, a conversão de ações ordinárias em preferenciais pode desbalancear a estrutura de controle da companhia. "Só teremos uma idéia melhor após a conclusão do aumento de capital." Para o analista Alexandre Torrano, da Itaú Corretora, a maior preocupação com Globo Cabo é o crescimento. "É preciso saber como a empresa vai equalizar a necessidade de investimentos e a geração de caixa nos próximos anos."