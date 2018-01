Globo Cabo revê investimentos para este ano A reversão de expectativa para a economia brasileira neste ano teve reflexos claros na Globo Cabo. Os investimentos foram reduzidos novamente, a estimativa de crescimento da base de assinantes ficou para trás e a taxa de desconexão dos clientes voltou a subir. A crise argentina e o racionamento de energia acabaram comprometendo o cenário traçado inicialmente. Recentemente, a operadora de TV a cabo demitiu 1,2 mil funcionários. No início do ano, a empresa havia anunciado uma redução de 25% nos investimentos previstos para 2001. Agora, a companhia decidiu por uma nova revisão dos números. Os aportes deste ano serão resumidos a US$ 130 milhões. Desse total, 80% já foram realizados no primeiro semestre, o que significa que sobraram US$ 26 milhões para serem aplicados até o fim do ano. Na prática, a Globo Cabo interrompeu o processo de crescimento. Tanto que a previsão de aumento entre 7% e 9% da base de assinantes para este ano foi revista. "Considerando a deterioração do cenário macroeconômico e nosso entendimento que ela terá um grande impacto negativo no crescimento esperado do PIB em 2001, estamos revendo essa expectativa." Em comunicado distribuído ao mercado na sexta-feira, a empresa informou que a previsão é que a base de assinantes encerre o ano sem apresentar crescimento na comparação com dezembro de 2000, "não descartando a possibilidade de ocorrer uma leve redução". A empresa terminou o mês de junho com uma base total de 1.493 milhão de clientes, uma queda de 2,1% em relação a março. Segundo a companhia, a redução deve-se à desconexão extraordinária de assinantes que já eram não pagantes. "O efeito dessa contração de base em nosso resultado final foi insignificante." A taxa de desconexão (chamada de churn rate) subiu de 16,5% no primeiro trimestre deste ano para 20,1% nos três meses seguintes. O aumento deve-se principalmente ao pacote de canais standard. Essa seleção é pré-paga e por isso mais sensíve aos movimentos da economia. Redução no número de clientes Segundo a Globo Cabo, o porcentual de desconexões solicitadas pelos assinantes por razões financeiras e pessoais subiu de 20% no primeiro trimestre para 25% no segundo. Na avaliação da empresa, isso demonstra os efeitos da desaceleração da economia. "Apenas 3% foram devidas à ida de nossos assinantes para concorrentes." O serviço de acesso rápido à Internet da Globo Cabo, o Vírtua, tinha 47.810 mil clientes em junho, um aumento de 9,3% em relação a março. Segundo a companhia, a triplicação da central de atendimento e o aumento da capacidade dos links entre as cidades provocou melhora no serviço prestado. O número de ligações para a central caiu 38% e o tempo médio de espera foi reduzido para menos de 1 minuto.