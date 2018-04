Globo suspende oferta de ações no Exterior por causa da conjuntura O conglomerado de mídia Globo S/A suspendeu os planos de uma oferta pública inicial (IPO na sigla em inglês) devido às adversas condições de mercado, disse Philippe Reichstul, executivo-chefe da empresa, segundo informações do jornal Financial Times. "Não vejo qualquer possibilidade de utilizar o mercado de capitais até o próximo ano", disse ele ao FT. ?Possíveis parcerias com outros grupos de mídia que incluem empresas estrangeiras poderão ser concluídas antes disso", acrescentou Reichstul ao jornal britânico. "Primeiro, é necessário organizar a empresa. Isso leva de três a quatro meses e então preparar a companhia para as normas contábeis dos EUA (USGaap) e estabelecer a estrutura contábil. Esperamos que no início de 2003 essas medidas tenham sido implementadas", disse ele. "Em setembro, a Globo estará pronta para ir ao mercado", acrescentou Reichstul. O executivo-chefe afirmou ao FT que a abertura de capital agora seria um risco. "Há duas crises, uma no setor de mídia, que é mundial, em especial nas empresas de cabo, e a situação no Brasil. Isso significa que o mercado está completamente fechado", disse. O mercado local de publicidade, de onde a Globo obtém grande parte de sua receita, está se recuperando lentamente este ano, após uma queda de 14% em termos de moeda local no ano passado, acrescentou ele ao FT. Embora algumas agências de crédito tenham rebaixado recentemente os ratings de crédito da Globo, a companhia reduziu os custos de capital em participações que detém em operações de TV paga, via satélite e cabo. "O crédito ainda é limitado no Brasil, mas os acionistas parecem ter interesse em injetar mais dinheiro neste momento", disse Darin Batchman, analista corporativo da BCP Securities, banco de investimentos dos EUA, ao jornal britânico. Na opinião do analista, a dívida líquida consolidada do grupo de US$ 2,5 bilhões é administrável em 2002 e em 2003.?