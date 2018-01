Globocabo divulga informativo adicional A Globocabo já adota um procedimento para facilitar o entendimento dos seus comunicados ao mercado. Além do fato relevante oficial, a área de relações com investidores da empresa também prepara um texto mais explicativo, com uma linguagem mais acessível aos acionistas. O diretor de mercado de capitais da empresa, Augusto Rocha, disse que a elaboração de um documento adicional tem a intenção de apresentar de maneira mais fácil e objetiva os acontecimentos na companhia. A Globocabo usa esse recurso principalmente na divulgação dos balanços. Além das demonstrações financeiras obrigatórias, a área de relações com investidores divulga um texto, em português e inglês, explicando os principais números e variações. O gerente do Citigate, Curtis Smith, avalia que no Brasil ainda não é habitual a prática de divulgação de textos preparados para o investidor comum. Para Smith, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deveria incentivar esse tipo de prática. "É obrigação da empresa manter a transparência e ampliar as informações divulgadas ao mercado." Segundo ele, houve uma diferença notável nos Estados Unidos, após a divulgação do manual da Securities & Exchange Commission (SEC). Principalmente nos prospectos que precisam ser elaborados pelas companhias para a realização de ofertas públicas. "Antes, eram completamente incompreensíveis. Agora os prospectos passaram a ser documentos que qualquer um pode ler", contou.