Globopar divulga acordo com credores A Globopar anunciou hoje que fechou acordo com seus credores para a reestruturação de sua dívida, tanto as garantidas quanto as não garantidas pela TV Globo. Esta proposta, que ainda depende da aceitação de determinados percentuais de credores, deverá resultar na redução do endividamento da empresa em US$ 300 milhões. Além disso, mas também sujeito à aprovação de autoridades, a TV Globo e a Globopar irão se transformar em uma única empresa, responsável pelos acordos firmados.