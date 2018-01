Globopar obteve lucro de R$ 2,11 bilhões no ano até setembro A Globopar/TV Globo registrou lucro líquido de R$ 2,11 bilhões nos primeiros nove meses do ano, segundo o balanço da empresa. É o primeiro balanço que consolida as operações da TV Globo com as da Globopar, que funcionava como holding financeira das empresas da família Marinho. A fusão entre as duas empresas foi formalizada no dia 31 de agosto e o balanço divulgado não é comparável aos de exercícios anteriores e nem com o somatório das demonstrações das antigas empresas, conforme ressalva a auditora Maria Helena Pettersson, que faz a auditoria em nome da Ernst & Young. Procurado pela Agência Estado, a diretoria da empresa não quis dar entrevista sobre o processo de fusão ou sobre o balanço encerrado em setembro. Os ganhos da TV Globo/Globopar resultaram basicamente da incorporação de ágio (goodwill) da TV Globo no processo de fusão. Além disso, a Globopar contabilizou um ganho de R$ 593 milhões no processo de reestruturação da dívida, concluído no dia 20 de julho. Após uma longa negociação de mais de dois anos, a empresa chegou a um acordo com os credores em maio. No processo, o grupo emitiu novos papéis, com juros mais baixos, o que permitiu o ganho financeiro. Além disso, parte da dívida foi amortizada através de leilão holandês (R$ 353,778 milhões) com deságio sobre o valor inicial. A forte valorização do real frente ao dólar também favoreceu o grupo, já que boa parte das dívidas é em moeda estrangeira. Em moeda nacional o maior débito é junto ao BNDES, no total de R$ 392,414 milhões no final de setembro, com taxas de mais 4,5% ao ano, com vencimento em dezembro de 2012.