Globosat lança canal internacional dedicado ao futebol brasileiro A programadora de TV por assinatura Globosat vai colocar no ar um canal internacional dedicado ao futebol brasileiro. O PFC Internacional será produzido para amantes do futebol e brasileiros radicados no exterior e estará disponível, inicialmente, nos EUA. A perspectiva, porém, é estender o serviço aos mercados latino-americano, europeu, asiático e africano. As transmissões serão sempre realizadas em português. Serão mais de 300 jogos ao vivo durante o ano além de reprises das partidas mais importantes de sete competições disputadas no País. O canal exibirá os campeonatos estaduais de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais; a Copa de Brasil; e o Campeonato Brasileiro, nas séries A e B. A programação do PFC também terá programas dos canais SporTV, da Globosat. A expectativa da programadora é de ter 40 mil assinantes do PFC Internacional até o fim de 2007. O canal é o segundo lançado pela TV Globo no cenário internacional. O primeiro, o TV Globo Internacional, está presente atualmente em 66 países nos cinco continentes.