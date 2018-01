GM: 75 mil já realizaram recall Cerca de 75 mil proprietários do Corsa e do Tigra atenderam ao recall da General Motors desde o último dia 17, quando a convocação teve início, até ontem. As informações são da assessoria de imprensa da montadora. O recall da GM envolve, além do importado Tigra, os veículos da linha Corsa de todos os modelos e versões fabricados até o ano passado. A montadora constatou uma falha na peça de fixação dos cintos de segurança dianteiros dos modelos, que podem se desprender em caso de impacto. Os proprietários dos veículos estão sendo convocados a instalar um kit de reforço na base que fixa o cinto no trilho do banco do carro. O serviço, que leva cerca de 20 minutos, é realizado por toda a rede de concessionárias Chevrolet. Mais informações podem ser obtidas no Centro de Atendimento ao Cliente da General Motors do Brasil, pelo telefone 0800-194200.