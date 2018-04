GM abre novo programa de demissão voluntária em São José A fábrica da General Motors de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, abriu um novo Plano de Demissão Voluntária (PDV) nesta semana, na tentativa de reduzir o atual quadro de funcionários para adequar a produção à demanda do mercado. A empresa não comenta o assunto. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos a maior preocupação é com os 200 trabalhadores que desde agosto foram afastados do cargo por meio do sistema de "lay-off", que é a suspensão do contrato de trabalho por quatro meses. Neste período os metalúrgicos não trabalham mas são obrigados a freqüentar cursos de reciclagem, recebendo 80% do salário, pago pela empresa e pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). "A medida que sai um funcionário pelo PDV abre uma vaga para um que está em lay-off", disse o diretor sindical, Vivaldo Moreira. A empresa também não informou quantos funcionários quer atingir com o novo PDV, o sétimo nos últimos seis meses. Ainda segundo Moreira, apesar da empresa alegar que a produção para o mercado externo está fraca e que as vendas caíram muito por causa da desvalorização do dólar, há funcionários acumulando funções. No acordo fechado em setembro, a empresa prometeu estabilidade para os 9 mil trabalhadores, com exceção dos que estão em lay-off até 30 de novembro. Em reunião realizada nesta sexta-feira, os trabalhadores afastados iniciaram um protesto para garantir o emprego. Enviaram ao prefeito de São José dos Campos, Eduardo Cury (PSDB) uma carta pedindo a intervenção no caso. Também foram à Câmara Municipal com o mesmo documento. "Nossa luta é pelo retorno desses companheiros. Vamos continuar insistindo com as autoridades para que intervenham nessa questão e não deixem que pais e mães de famílias sejam demitidos", alegou Moreira. Antes da campanha salarial, em maio deste ano, a GM anunciou que precisava adequar a produção às vendas e para isso teria que demitir 960 trabalhadores da fábrica de São José dos Campos. Depois de muitos protestos por parte do sindicato e greves, a empresa abriu seis Programas de Demissão Voluntária e transferências para outras unidades e conseguiu a adesão de 480 trabalhadores. O sindicato tenta uma reunião na semana que vem com a direção da GM em São José dos Campos para pedir o retorno antecipado dos 200 funcionários em lay-off.