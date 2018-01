GM anuncia 561 contratações em São Caetano (SP) A General Motors (GM) vai contratar, a partir deste mês, 561 trabalhadores para a fábrica de São Caetano do Sul, no ABC paulista. Desse total, 420 são novas vagas e 141 são funcionários terceirizados que serão efetivados. A unidade emprega cerca de 6 mil pessoas e produz os modelos Corsa, Astra e Vectra. Até o mês passado, a fábrica produzia 32,2 carros por hora, volume que deve ser ampliado. A capacidade é de 40 automóveis por hora. As contratações foram antecipadas nesta terça-feira, pelo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano, Aparecido Inácio da Silva, e confirmadas na quarta-feira pela montadora, que vai utilizar um banco de dados já disponíveis para convocações. Neste ano, a indústria automobilística abriu, até junho, 4,3 mil postos de trabalho em todo o País. As montadoras empregam atualmente 95,1 mil trabalhadores, maior número desde outubro de 2001.