GM anuncia fechamento temporário de fábrica na Tailândia

A General Motors (GM) anunciou nesta quinta-feira, 20, o fechamento de sua fábrica de veículos na Tailândia por dois meses, a partir de dezembro, devido à queda da demanda causada pela crise econômica global. Em comunicado, a filial tailandesa da General Motors assinalou que também ofereceu aposentadoria antecipada a 258 de seus 2000 funcionários. A GM fabrica cerca de 130 mil veículos por ano na Tailândia, considerada a "Detroit do Sudeste Asiático" desde que as companhias do Japão como Honda, Toyota, Nissan, Mitsubishi, abriram fábricas no país. Segundo fontes da indústria do automóvel, a demanda de veículos na Tailândia cairá em 2009 entre 20% e 30%, o que causará um prejuízo de quase 500 mil postos de trabalho no setor.