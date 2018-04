GM anuncia investimento de R$ 2 bi em fábrica de Gravataí/RS

O presidente da General Motors (GM) do Brasil, Jaime Ardila, anunciou nesta quarta-feira, 15, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que a empresa vai investir R$ 2 bilhões na ampliação da capacidade de produção e no lançamento de uma nova família de veículos a serem produzidos na fábrica de Gravataí (RS). Ardila fez o anúncio em audiência com o presidente, acompanhado da governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius.

A nova linha, que será chamada de projeto Onix, prevê a produção de veículos de pequeno porte, cuja faixa de preço estará acima da praticada no Celta. Com o investimento, a fábrica de Gravataí passará a ter a maior capacidade de produção entre as unidades da GM no Brasil e no Mercosul, ultrapassando a de São Caetano do Sul (300 mil unidades ano) e São José dos Campos (320 mil). A fábrica gaúcha, que atualmente produz 230 mil unidades por ano, passará, a partir de 2012, a fabricar 380 mil veículos por ano, já com os dois primeiros modelos do projeto Onix, um aumento de 65% na sua capacidade de produção.

O executivo afirmou que, do total dos investimentos, cerca de 50% deverão ser bancados com recursos do caixa da GM no Brasil e a outra metade por bancos estatais. "Já temos, pelo menos, dois bancos interessados em financiar esses 50%: o Banrisul e o BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul)", disse Ardila.

A previsão da GM é de que os investimentos gerem mil novos empregos diretos e sete mil indiretos. "Os dois primeiros novos modelos da nova linha serão destinados ao mercado interno, às exportações no âmbito do Mercosul e também há perspectiva de venda para outros mercados, como o da África do Sul", disse Ardila, afirmando que, na reunião, Lula ressaltou a importância do mercado africano para a venda de produtos brasileiros.

O presidente da GM acredita que o mercado doméstico brasileiro deverá crescer a um ritmo de 5% ao ano nos próximos anos. Ele também afirmou que, com os investimentos, a unidade brasileira da GM não deverá fazer novas remessas para a matriz num futuro próximo. Ele lembrou que o processo de reestruturação da companhia nos Estados Unidos já foi completado, mas ressaltou que a filial brasileira "não foi impactada por essa reestruturação".

A ampliação da capacidade em Gravataí terá incentivos fiscais semelhantes aos que já existem hoje para a fábrica gaúcha, com uma diferença. Segundo explicou o vice-presidente da GM no Brasil, José Carlos Pinheiro Neto, atualmente 100% da produção de Gravataí tem a prerrogativa de prorrogar em 10 anos o pagamento do ICMS. Para a ampliação, a prorrogação valerá para 75% das vendas, ou seja, para 25% do que for vendido da nova linha, o recolhimento será imediato.

Segundo Ardila, o presidente Lula ficou muito feliz com o anúncio dos novos investimentos que, na opinião do executivo, são "uma forma de reconhecer o trabalho do governo para ajudar a indústria".

Expectativa

Ardila revelou também a empresa espera vender, no mercado brasileiro, 600 mil veículos neste ano, o que será um aumento de 3,45% em relação ao que foi vendido em 2008. "No ano passado vendemos 580 mil, por isso imagino que neste ano deve ser um pouco mais", analisou, estimando que possam ser vendidas 600 mil unidades.

Para o executivo, a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre veículos e a melhora do crédito foram fundamentais para garantir essa previsão de crescimento. "Os bancos estatais tiveram um papel fundamental para garantir o financiamento quando os bancos privados reduziram a oferta e, depois, tivemos a volta das instituições privadas", disse.