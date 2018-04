GM anuncia novas férias coletivas no País A General Motors anunciou novas férias coletivas para 10,2 mil trabalhadores nas unidades de Gravataí (RS) e São Caetano do Sul (SP). A montadora informou que as paralisações na produção têm o objetivo de ajustar o estoque. Na filial gaúcha da GM, onde são feitos o Celta e o Prisma, os funcionários ficam de férias coletivas de 6 de dezembro a 4 de janeiro. Atualmente, os 5,2 mil metalúrgicos já cumprem férias coletivas. "Tem metalúrgico com quatro meses de fábrica emendando duas férias", diz o coordenador do Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí, Valcir Ascari. Em São Caetano, as férias coletivas vão de 22 de dezembro a 6 de janeiro. A medida atinge 5 mil funcionários das linhas do Astra, Classic, Corsa, Montana e Vectra. Os funcionários de São Caetano retornaram ao trabalho na semana passada, após duas semanas de licença. Na sexta-feira, a GM encerrou também as atividades do setor de fundição de alumínio, na unidade de São José dos Campos (SP). Com a medida, 170 trabalhadores do setor foram colocados em licença remunerada até o dia 12 de janeiro.