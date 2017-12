GM anuncia recall do Celta A General Motors está realizando um recall do Celta para a substituição dos conjuntos dos braços inferiores de controle de suspensão dianteira. Segundo anúncio publicado sábado pela montadora nos jornais, a troca das peças é necessária por existir a possibilidade de ruptura, em caso de impacto severo e direto, em um dos conjuntos. O anúncio solicita aos proprietários do veículos com fabricação em 2000, e chassis até o número 1G114666, que compareçam a uma concessionária autorizada Chevrolet. A GM não informou, no entanto, quantos veículos terão de passar pelo recall. A validade da convocação é de 180 dias a partir de hoje. A realização do serviço será gratuita e a montadora recomenda a execução de um agendamento prévio pelo consumidor junto às concessionária por meio do telefone 0800-19-4200.