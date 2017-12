GM: Celta sofrerá reajuste de 1,87% O carro mais novo do mercado, o Celta, da General Motors, já vai ficar mais caro. Um mês e meio após seu lançamento, o modelo - que chegou a ser anunciado como o mais barato do mercado - terá o preço reajustado em 1,87% a partir de segunda-feira. Na Internet, o carro que está sendo vendido hoje a R$ 13.490,00 deverá passar a custar R$ 13.742,00. Nas revendas, deve subir de R$ 14.170,00 para R$ 14.435,00, frete incluído. Os principais concorrentes do Celta, o Palio Young e o Uno Mille, da Fiat, só devem ter os preços alterados a partir de dezembro. Os modelos são vendidos atualmente a R$ 13.100,00 e R$ 11.400,00 pela Internet e a R$ 13.618,00 e R$ 11.896,00 nas concessionárias. Nesses valores não estão incluídos o frete, que em São Paulo é de aproximadamente R$ 300,00. O presidente da Associação Brasileira de Concessionários Chevrolet (Abrac), Arcélio Alceu dos Santos, disse que a General Motors alega aumento do custo de produção. Ele calcula que, em outubro, as vendas do Celta, que é fabricado em Gravataí (RS), tenham passado de 6 mil unidades.