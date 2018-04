GM contrata 50 funcionários para fábrica em São Caetano

A General Motors do Brasil anunciou nesta segunda-feira, 13, a contratação de 50 novos empregados para sua linha de montagem na fábrica de São Caetano do Sul, em São Paulo. A subsidiária tem hoje, no País, cerca de 21 mil funcionários. Em comunicado oficial, a GM disse que a decisão de contratar foi tomada após acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul.

As novas contratações da GM são por tempo indeterminado e terão preferência os empregados que trabalharam na empresa por contrato temporário. Entre fevereiro e março, a montadora optou por não renovar 1.600 contratos de trabalhadores que tinham sido contratados para trabalhar, por um prazo limitado a um ano, no terceiro turno da produção.

O mercado automobilístico registrou vendas recordes em junho e no primeiro semestre, incentivado pela isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). As vendas de veículos no Brasil somaram 300.157 unidades em junho de 2009, uma alta de 21,5% em relação ao mês anterior e de 17,2% no confronto com junho de 2008. No primeiro semestre foram vendidos 1.449.787 veículos, um acréscimo de 3% ante igual intervalo do ano passado, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

No caso da General Motors do Brasil, a empresa registrou em junho um novo recorde histórico mensal, com 58.647 veículos Chevrolet vendidos. O resultado supera em 3.018 unidades o recorde estabelecido em julho de 2008, de 55.629 veículos.

Outras contratações

No final de junho, a Volkswagen de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, anunciou a contratação de 200 trabalhadores por prazo determinado para reforçar a produção dos modelos Gol, Polo e Parati e também da nova picape que substituirá a Saveiro, que deve se chamar Arena. O presidente da Fiat, Cledorvino Belini, declarou recentemente que também estuda novas contratações em Betim (MG).