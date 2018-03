GM Daewoo fará revisão em mais de 30 mil miniveículos

A fabricante GM Daewoo, filial sulcoreana da norte-americana General Motors, fará revisão de 30.751 unidades do seu miniveículo Matiz Creative, devido a defeitos em seus airbags e para-brisas, segundo informações do Governo de Seul.

De acordo com o Ministério sulcoreano de Transporte, a revisão, que começará na próxima segunda-feira, 8, atingirá apenas os veículos vendidos entre os meses de julho e novembro deste ano.

Alguns destes miniveículos apresentaram o problema de separação dos airbags em um possível choque e os para-brisas não funcionam nas condições de tempo com gelo e neve.

A GM Daewoo começou a comercializar a Matiz Creative no verão, aproveitando o crescente mercado para os miniveículos, diante do contexto da crise econômica e da indústria do motor.