GM de São José dos Campos deve abrir 500 vagas O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, informou hoje que a General Motors deve abrir 500 vagas na fábrica instalada no município. O anúncio, segundo a entidade, foi feito em uma reunião realizada com a direção de recursos humanos da empresa. Apesar da confirmação do sindicato, a assessoria de imprensa da GM informou apenas que as vagas estão sendo negociadas com a entidade. Mesmo com as novas contratações, boa parte dos funcionários terá de trabalhar três sábados por mês, pelos próximos três meses. Segundo o sindicato, o ritmo da produção está acelerado. Os contratos dos trabalhadores deverão ser de seis meses segundo o sindicato, com possibilidade de prorrogação. O salário médio dos contratados deve ser de R$ 1.300. A GM tem hoje cerca de 8 mil funcionários. Na reunião, a empresa teria informado que possui um cadastro de dois mil currículos para contratação de trabalhadores.