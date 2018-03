GM devolve US$ 1 bi aos EUA e US$ 192 mi ao Canadá A General Motors anunciou o pagamento de US$ 1 bilhão ao Departamento de Tesouro dos EUA e de US$ 192 milhões ao governo do Canadá, reduzindo parcialmente sua dívida com ambos os países, que emprestaram dinheiro à montadora. O executivo-chefe e presidente do conselho da General Motors, Ed Whitacre, disse que a companhia pretende quitar o empréstimo de US$ 6,7 bilhões dos EUA até junho, "se não houver um desaquecimento na economia ou nos negócios."