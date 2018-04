GM e Daewoo vão criar uma nova companhia A General Motors, a Daewoo e o Korea Development Bank ? atuando em nome dos credores da fabricante de veículos sul-coreana ? assinaram acordo definitivo no mês passado para criar uma nova companhia automotiva. A união deve ser concluída em três meses, dependendo da aprovação das autoridades governamentais e da Justiça. O anúncio foi feito pela montadora norte-americana em documento enviado nesta terça-feira à Securities and Exchange Commission (SEC), o órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos. No documento, a GM detalhou os termos da aquisição da Daewoo. A GM investirá US$ 251 milhões pela participação de 42,1% na nova empresa. Alguns parceiros comerciais da General Motor pagarão US$ 149 milhões por uma parcela de 24,9%, enquanto os credores da Daewoo gastarão US$ 197 milhões pelos 33% restantes, segundo o informe. A nova companhia vai deter e operar alguns ativos domésticos e estrangeiros da Daewoo.