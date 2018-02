GM e Ford discutiram possibilidade de fusão ou aliança, diz revista Executivos das fabricantes de automóveis General Motors e Ford discutiram uma possível fusão ou aliança, segundo a edição desta segunda-feira da revista especializada Automotive News. Nenhuma das empresas quis comentar a reportagem. De acordo com a publicação, uma série de pessoas próximas às negociações disseram que as discussões envolvendo executivos seniores começaram em julho mas não estão acontecendo neste momento. Ainda segundo a Automotive News, o diretor financeiro da GM, Fritz Henderson, e seu colega da Ford, Don Leclair discutiram uma possível aliança em agosto. O artigo vem em um momento em que GM e Ford estão fazendo cortes na força de trabalho e fechando fábricas para reverter perdas multibilionárias. Suas vendas foram prejudicadas pela competição com modelos asiáticos que apresentam melhor rendimento. Sendo Ford e GM as duas maiores montadoras dos Estados Unidos, qualquer acordo entre elas teria que presumivelmente passar pela inspeção dos órgãos antitruste norte-americanos. Em julho, GM, Renault e Nissan anunciaram uma revisão de 90 dias da aliança entre elas. "Como sempre dizemos, os executivos da GM discutem rotineiramente assuntos de interesse mútuo com outras montadoras", disse o porta-voz da empresa Brian Akre. "Como política da empresa, nós não confirmamos ou comentamos publicamente essas discussões privadas, que, em diversos casos, não levam a nada". A Ford também não quis comentar a questão.