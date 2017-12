GM é multada pela demora do recall A General Motors do Brasil será multada em R$ 3,192 milhões por não ter avisado aos consumidores, em tempo hábil, sobre uma possível falha no cinto de segurança dos veículos Corsa e Tigra. A punição será aplicada pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), do Ministério da Justiça. O órgão concluiu ontem o processo administrativo contra a empresa, aberto logo após o anúncio do "recall" envolvendo 1,3 milhão de modelos Corsa e 2.627 Tigras, iniciado em outubro do ano passado. Foi a maior convocação para substituição de peças feita por uma montadora local. A empresa decidiu fazer o "recall" para a instalação de suportes extras na fixação dos cintos após a ocorrência de dois acidentes com vítimas fatais, o primeiro deles em abril de 1999 e o segundo em julho do ano passado, ambos em Minas Gerais. Os cintos de segurança se soltaram, após impacto envolvendo os automóveis, e os passageiros faleceram. Outros 23 acidentes, sem registros de mortes, foram notificados nesse período. Os órgãos de defesa do consumidor consideraram que a empresa demorou para tomar providências. A GM alegou, na época, que teve de desenvolver uma peça específica para sanar o problema. Procurada ontem, a assessoria da empresa informou que não falaria sobre o assunto por não ter sido notificada oficialmente da multa. Em nota divulgada ontem, o Ministério da Justiça informou que a GM foi notificada pela Secretaria de Direito Econômico (SDE) em 17 de outubro para prestar informações sobre quando e como tomou conhecimento dos problemas com a fixação dos cintos de segurança e sobre os acidentes fatais. A empresa respondeu que tomou conhecimento do problema a partir do primeiro acidente, em 14 de abril, envolvendo uma picape Corsa. A empresa, contudo, informou que em testes feitos posteriormente, não houve soltura do sistema de ancoragem do cinto. Mesmo assim, optou por realizar, em caráter preventivo, o "recall" para todos os modelos Corsa e Tigra fabricados entre 1994 e 1999.