GM espera ter 1ª alta nas vendas nos EUA desde 2008

A GM estima que as vendas do setor no país, em outubro, atingirão a taxa anualizada de 10,7 milhões de veículos, em comparação com os 9,4 milhões de setembro. Segundo a montadora, sua fatia de mercado nos EUA aumentou pelo terceiro mês consecutivo em outubro. No entanto, o avanço teve um custo para a companhia, que usou pesados descontos para limpar os estoques ainda cheios de veículos nos modelos de 2009.

As vendas da GM caíram dramaticamente desde o início de 2008, quando o setor automobilístico dos EUA começou sua longa espiral de queda. A companhia vendeu 1,5 milhão de veículos nos primeiros nove meses deste ano, em comparação com 2,4 milhões no mesmo período do ano passado e 3 milhões em 2007. As informações são da Dow Jones.