GM está pronta para sair da concordata

A General Motors deve anunciar hoje oficialmente sua saída da concordata, apenas 40 dias após ter pedido recuperação judicial. O último entrave à criação da "Nova GM" foi retirado ontem, quando expirou o prazo para análise dos protestos contra a venda dos ativos "bons" da companhia para a nova entidade, que será controlada pelo governo americano. De acordo com Robert Gerber, o juiz que supervisiona o caso da montadora no Tribunal de Falências de Nova York, a General Motors reorganizada terá um valor entre US$ 63,1 bilhões e US$ 73,1 bilhões. A Nova GM vai assumir US$ 48,4 bilhões em obrigações da antiga companhia, observou Gerber. O juiz também afirmou que a nova montadora vai fornecer aos credores não segurados da velha companhia ações e garantias no valor de US$ 7,4 bilhões a US$ 9,8 bilhões - mais do que os credores provavelmente receberiam se a GM fosse liquidada, segundo ele. Gerber forneceu as informações ao explicar porque a venda dos ativos, aprovada por ele no último domingo, era o melhor resultado possível para os credores. Aqueles que protestaram contra a venda ainda podem levar suas queixas ao Tribunal Distrital dos EUA, mas Gerber afirmou que não vai permitir que as apelações impeçam a venda dos ativos de ser fechada. A Nova GM ficará com as marcas Chevrolet, Buick, Cadillac e GMC. As outras marcas estão sendo negociadas - a Opel tem um pré-acordo com o grupo canadense Magna; a Saturn foi vendida à americana Penske Automotive Group; a Hummer tem uma proposta do grupo chinês Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery; e a Saab deve ficar com a sueca Koenigsegg. Além disso, até o ano que vem pretende se desfazer da marca Pontiac. DEPENDÊNCIA Para analistas, apesar de a Nova GM ser formada por quatro marcas, seu futuro vai depender basicamente do desempenho da marca Chevrolet. "No próximo ano, a Chevrolet pode representar até 70%" do total de vendas da GM, segundo Ed Peper, diretor da marca, em reportagem do Wall Street Journal. A imagem forte das picapes Silverado pode sugerir que a Chevrolet é capaz de carregar a responsabilidade, mas as picapes ilustram um problema. Para dar suporte a uma companhia que está se desfazendo de várias marcas, a Chevrolet provavelmente terá de recuperar os dias de glória de seus sedãs. No entanto, dois terços de suas vendas e a maior parte do lucro agora vêm das picapes - que perderam muito do seu status com a alta dos preços do petróleo antes da crise global -, e seus carros mais conhecidos são modelos esportivos, como o Corvette e o Camaro. Dentro da GM, a marca é hoje responsável por cerca de 60% das vendas.