GM faz recall do Tracker 2003 e 2004 A General Motors está convocando proprietários do modelo Chevrolet Tracker das linhas de 2003 e 2004 para a substituição dos tirantes da suspensão traseira. A companhia não especificou o número de veículos envolvidos no recall, mas atribu iu a responsabilidade ao fabricante da peça. Segundo a GM, o defeito pode provocar o amolecimento de uma bucha de borracha. O problema pode resultar em uma movimentação maior da suspensão e, eventualmente, prejudicar a dirigibilidade do veículo. A correção do problema é gratuita, mas deve ser agendada em uma das concessionárias ou oficinas autorizadas da marca. Mais informações estão disponíveis no site da Chevrolet (www.chevrolet.com.br)