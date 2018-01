GM financia carro novo em 12 vezes sem juros A General Motors vai financiar a venda dos veículos da marca em 12 meses sem juros. O anúncio foi feito pelo vice-presidente da montadora, José Carlos Pinheiro Neto. Segundo ele, a promoção será válida até o fim do mês, a partir de amanhã, para todos os modelos da marca comprados pelo Banco GM. No plano de 12 meses sem juros, a entrada mínima será de 35% do valor do veículo. A GM reajustou os preços de toda a sua linha em 2,5% no dia 17 de setembro. O aumento foi aplicado gradativamente, durante 45 dias. A empresa também vai subsidiar os juros para o parcelamento com prazo maior. Nos planos de até 24 meses com entrada mínima de 45%, as taxas serão de 0,99% ao mês. No financiamento pelo mesmo prazo, com entrada de 20%, incidirão juros de 1,54%. Haverá também planos em até 36 meses, com entrada mínima de 20% e taxa de 1,99%. Hoje, as taxas médias de mercado estão em torno de 1,60%.