GM ingressará no mercado imobiliário A General Motors Corporation, dona da marca Chevrolet no Brasil, deverá ser a primeira empresa estrangeira a constituir uma companhia de crédito hipotecário no País, tendo como base as regras do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI). O Conselho Monetário Nacional (CMN) autorizou ontem a constituição da GMAC Companhia Hipotecária, que pretende canalizar recursos de médio e longo prazos para o setor habitacional, fora do SFI. O público-alvo será a classe média. A GMAC é controlada pela Residencial Funding Corporation, subsidiária da GM, a maior empresa do setor de financiamento habitacional via hipoteca dos Estados Unidos. A constituição da empresa ainda dependerá da aprovação do presidente Fernando Henrique Cardoso, o que é considerado uma formalidade. Seguradora O CMN também aprovou ontem a entrada no País da Aegon N.V., uma das maiores companhias de seguro de vida do mundo, com ativos superiores a US$ 200 bilhões. A empresa ingressa por meio da sua controlada Transamerica Commercial Finance Corporation (TCFC), que adquiriu todas as ações da Gerdau Leasing - Arrendamento Mercantil, uma pequena empresa do grupo Gerdau com sede em Sapucaia do Sul (RS) e patrimônio líquido de R$ 4 milhões.