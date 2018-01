GM inicia campanha para recall do Corsa A General Motors informou que o recall da montadora vai alcançar 1.060.110 unidades de todas as versões do Corsa, produzidas entre os anos de 1994 e 1999, números de série até OYC142043 e até OYR108260. A fadiga no material da peça de fixação dos cintos de segurança pode ocorrer também em 2.627 unidades do modelo Tigra, importado da Alemanha entre 1998 e 1999. As informações foram dadas pelo vice-presidente da General Motors, José Carlos Pinheiro Neto. De acordo com o executivo, a montadora vai iniciar a campanha de convocação dos proprietários dos veículos, nas principais emissoras de televisão, de rádio e nos jornais. Além disso, a montadora vai enviar pelo correio três cartas aos primeiros compradores dos veículos, informando sobre o recall. A montadora está solicitando aos clientes que agendem previamente instalação do kit de reforço nos carros, o que poderá ser feito em todas concessionárias da rede Chevrolet. A peça, adicionada nos trilhos dos bancos, permite um reforço na fixação dos cintos de segurança. Defeito pode ter provocado mortes O defeito na fixação dos cintos de segurança do Corsa, da General Motors, pode ter causado a morte de duas pessoas em dois acidentes ocorridos - em abril de 99 e em julho deste ano, em Minas Gerais. "Não está constatada a conexão entre o fato de o cinto ter se soltado e as mortes, mas há uma presunção", admitiu o vice presidente da GM. O executivo informou que a GM teve conhecimento do primeiro caso envolvendo a fadiga no material de fixação do cinto em abril do ano passado e que, desde então, 25 acidentes foram registrados, dois deles com mortes. Segundo Pinheiro Neto, a empresa prestou assistência às famílias das vítimas. O diretor de Engenharia da montadora, Carlos Buechler, justificou a demora no anuncio do recall pelo fato de que os casos de soltura terem sido registrados em modelos com alta quilometragem. Pinheiro Neto apontou como um dos motivos para a ocorrência da fadiga no material de fixação do cinto as condições das estradas e das ruas brasileiras. Segundo ele, problema não foi observado nos veículos exportados para a América do Sul, o México e a África do Sul.