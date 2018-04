GM não utilizará ajuda dos EUA em projetos no Brasil

A General Motors (GM) negou nesta segunda-feira, 9, categoricamente que usará parte da ajuda que o governo americano forneceu à montadora em investimentos no Brasil para melhorar suas operações. "As afirmações de que a General Motors planeja investir US$ 1 bilhão da ajuda federal americana em suas operações brasileiras são totalmente errôneas e não têm nenhuma base", afirmou a companhia em comunicado enviado à Agência Efe. "Nenhum dinheiro do empréstimo do governo dos Estados Unidos será destinado a investimentos no Brasil. No caso do Brasil, a GM deve realizar investimentos no valor de US$ 1 bilhão que foram anunciados nos últimos dois anos", acrescentou a montadora no comunicado. "Estes investimentos estão totalmente financiados por fontes locais. As operações da GM no Brasil são auto-financiadas", conclui a nota. Em novembro de 2008, um jornal brasileiro publicou uma informação do presidente da General Motors no Brasil, Jaime Ardila, nas quais explicava que o US$ 1 bilhão a ser investido no Brasil procedia de recursos gerados pela empresa no próprio país. No entanto, essa informação foi recolhida equivocadamente devido a um problema de tradução por diferentes meios, que deram a entender que os fundos procederiam das ajudas federais concedidos à por Washington.