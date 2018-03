GM negocia cooperação com chinesa SAIC na Índia

Recentes esforços de companhias chinesas para fazerem acordos no exterior têm se concentrado em adquirir tecnologia internacional. Nesse caso, uma aliança com a GM na Índia ajudaria a SAIC a obter acesso a consumidores em um dos mercados de automóveis que mais crescem no mundo.

Além disso, o movimento melhoraria o perfil do relacionamento da GM com a SAIC, sua parceira de joint venture na China, país que deverá se tornar o maior mercado de automóveis do mundo neste ano. Segundo a fonte, os detalhes da cooperação entre a GM e a SAIC na Índia não foram finalizados. A imprensa indiana afirmou que a SAIC pode comprar uma fatia na unidade da GM no país.

"Nós conversamos frequentemente com a SAIC sobre oportunidades para melhorar as duas companhias", afirmou Michael Albano, porta-voz da GM em Xangai. "A Índia, entre outros países, deve ser parte dessas discussões", acrescentou.

A GM e a SAIC têm uma joint venture na China, chamada Shanghai General Motors, que fabrica carros de passageiros. Com a Wuling Automobile e a SAIC, a GM produz minivans em uma joint venture chamada SAIC-GM-Wuling Automobile. Fora da China, a SAIC possui 9,8% de participação na unidade da GM na Coreia do Sul, a GM Daewoo Auto & Technology Co. As informações são da Dow Jones.