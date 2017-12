GM: novo recall na linha Corsa A General Motors do Brasil comunicou ao Departamento de Proteção e Defesa do consumidor do Ministério da Justiça que vai realizar recall para substituir os fechos dos cintos de segurança dos bancos dianteiros dos veículos Corsa fabricados entre 1999 a 2000 equipados com air bag. Conforme nota do Ministério da Justiça, a empresa constatou que em alguns casos especiais a fivela do cinto de segurança soltou. O recall atingirá 916 corsas cujos proprietários deverão comparecer às concessionárias a partir do dia 12. A GM constatou por meio de testes na Europa, que em alguns casos especiais houve soltura da fivela do cinto de segurança de seu fecho. Os proprietários dos veículos envolvidos no recall deverão comparecer às concessionárias a partir do dia 12 deste mês. Segundo a montadora, o recall será por tempo indeterminado. O aviso do recall enviado pela General Motors chegou ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça na última sexta-feira.