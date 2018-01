GM oferece planos em até 24 meses sem juros A General Motors ampliou a campanha de financiamento sem cobrança da taxa de juros, agora com possibilidade de crediário em até 24 meses. A nova campanha, válida pelo menos até domingo, tem diferentes ofertas, variando de acordo com o sinal mínimo oferecido pelo cliente. Com 10% de entrada, o crediário será de oito parcelas, podendo passar a 12 (com 35% no ato da compra), 18 (55%) ou 24 (65%). A promoção engloba as últimas unidades da linha 2001 de diversos modelos e também Celta e Corsa 2002. Na campanha, os concessionários Chevrolet deixam de oferecer os mesmos descontos sobre a tabela que são praticados nas vendas à vista.