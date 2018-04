GM perto de definir destino da subsidiária europeia Opel A General Motors pode escolher na semana que vem o comprador para a sua subsidiária europeia Opel. Em entrevista à agência Bloomberg, o vice-presidente de operações internacionais da montadora, Nick Reilly, disse que a canadense Magna International e o grupo de investimentos belga RHJ International "provavelmente lideram" a corrida para adquirir a Opel. A Magna fechou em junho um pré-acordo para a compra da Opel, mas as negociações, aparentemente, não têm sido fáceis. Nesse meio tempo, a Opel recebeu mais duas propostas: da RHJ e da chinesa Beijing Automotive Industry Holding (Baic). A oferta da RHJ, por pouco mais da metade das ações da Opel, é de 275 milhões (US$ 388 milhões). Além disso, a empresa belga espera mais 3,8 bilhões em ajuda do governo da Alemanha para recuperar a Opel. A proposta da Magna prevê um aporte maior de recursos governamentais: 4,5 bilhões. Já a chinesa Beijing Automotive Industry Holding (Baic) está oferecendo ? 660 milhões por 51% da Opel, e pediu ? 2,6 bilhões em empréstimos estatais. Apesar dos números, um porta-voz do governo da Alemanha disse ontem que o governo tem ''certa preferência'' pela Magna e que espera que o processo seja concluído no outono (hemisfério Norte).