GM prevê lucro e vendas menores; ações desabam A General Motors divulgou um comunicado hoje informando que reduziu a previsão de lucros para o primeiro trimestre e o ano de 2004, citando queda nas vendas na América do Norte e dos volumes de produção, além da competição de preços. A maior montadora do mundo afirmou que espera um prejuízo de US$ 1,50 por ação, no primeiro trimestre. Anteriormente, a empresa previa um resultado equilibrado, sem lucro e nem perda. A empresa informou que revisará e republicará o balanço do ano passado No ano, a companhia prevê lucro ajustado de US$ 1,00 a US$ 2,00 por ação, bem abaixo da previsão anterior de lucro de US$ 4,00 a US$ 5,00. A previsão dos analistas norte-americanos era de lucro de US$ 3,33 por ação. As ações da General Motors despencam mais de 12% na abertura da bolsa de Nova York.