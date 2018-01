GM prevê queda de 20% nos volumes das exportações A General Motors do Brasil prevê queda de 20% a 30% em seu volume de exportações neste ano, mas acredita que a perda será compensada pelo aumento de preços dos automóveis enviados ao exterior e da demanda no mercado interno. A avaliação foi feita nesta quarta-feira pelo presidente da GM Brasil, Ray Young, durante apresentação da ampliação da fábrica de Gravataí ao governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto (PMDB) e à imprensa. "Vamos vender pelo menos 5% a mais dentro do País em 2006", previu Young. Segundo o presidente da GM do Brasil, o quadro traçado pela empresa está diretamente vinculado ao câmbio e pode sofrer alterações ao longo do ano, de acordo com a oscilação do dólar. A área de compras também está afetada. O presidente disse que a empresa importa 10% das peças que utiliza. O porcentual vem crescendo nos últimos meses e tende a aumentar ainda mais durante 2006. Apesar de prejudicar as exportações, o câmbio não vai alterar o projeto de fabricação de um novo modelo de automóvel popular, um pouco maior que o Celta, com boa parte da produção destinada ao exterior. O carro será montado em Gravataí a partir do primeiro trimestre do ano que vem. "Será um automóvel inovador e campeão de vendas", acredita. Projeto Orçado em US$ 240 milhões, o projeto de ampliação da capacidade produtiva vai adicionar 36 mil metros quadrados de área construída no parque de Gravataí, que terá, ao todo 176 mil metros quadrados. Há construções novas tanto na área da GM quanto nos terrenos de dez dos 17 sistemistas. "De 30 carros por hora passaremos a fabricar 40,5 carros por hora", prevê o diretor geral do complexo de Gravataí, Roberto Tinoco, lembrando que o novo patamar será resultado mais da incorporação de máquinas, equipamentos e processos novos do que do aumento da área construída. Durante as obras, que seguem até o final deste ano, 1,5 mil operários foram contratados pelas empresas de construção civil. Depois, na linha de produção de automóveis, o quadro de todo o complexo passará dos atuais 3,5 mil para 5,4 mil empregados.