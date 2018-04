GM recupera espaço em relação à Toyota

A Toyota Motor manteve a liderança em vendas de automóveis no mundo no primeiro semestre, mas por uma pequena margem em relação à General Motors (GM), que registrou um volume de vendas superior ao de sua concorrente japonesa de abril a junho. A Toyota vendeu 3,56 milhões de veículos no mundo no semestre, incluindo suas subsidiárias Daihatsu Motor e Hino Motors. O volume é 26% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado, o primeiro recuo para um período de seis meses desde 1999, quando a Toyota iniciou o registro das vendas globais do grupo. As vendas da Toyota ficaram levemente acima do total de 3,55 milhões de veículos vendidos pela GM, que perdeu a posição de líder global em vendas para a montadora japonesa no ano passado. No segundo trimestre, entretanto, a GM reassumiu a liderança, vendendo 1,94 milhão de veículos, enquanto a Toyota vendeu 1,80 milhão. A demanda chinesa impulsionou as vendas da GM. A alemã Volkswagen, por sua vez, continua obtendo progressos nas vendas globais, graças à pequena exposição ao mercado americano e à sólida demanda doméstica. A Volkswagen vendeu 3,1 milhões de veículos no primeiro semestre. A empresa está aumentando os preços dos automóveis pequenos na Alemanha e na China, na esteira de medidas oficiais destinadas a elevar as vendas de veículos de uso eficiente de combustíveis, enquanto a rival Toyota tem de enfrentar o excesso de capacidade. NEGOCIAÇÃO A General Motors segue negociando a venda de sua subsidiária europeia Opel. A empresa, porém, vê impedimentos legais e práticos na oferta revisada feita pela fábrica canadense de peças Magna International, a favorita a ficar com a Opel. A Magna melhorou o investimento inicial de sua oferta final, segundo uma fonte do governo alemão.Entretanto, fontes afirmaram que a principal barreira para o negócio não é financeira. A Magna pretende ficar com os direitos de propriedade intelectual da Opel na Rússia, assim como pede a reconfiguração de joint ventures que não têm suporte de parceiros atuais da GM.