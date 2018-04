GM sai da concordata e anuncia uma ''nova'' empresa, agora estatal

A General Motors emergiu ontem da concordata, na qual havia entrado havia 40 dias, prometendo fazer da clientela sua prioridade absoluta e oferecer veículos mais econômicos. "A nova General Motors inicia suas atividades hoje com uma nova estrutura, um equilíbrio mais consistente e um compromisso renovado de colocar os consumidores no centro de tudo o que for feito por essa nova empresa", informou a direção da empresa, um dia depois da última autorização da Justiça americana para o fim de seu plano de recuperação judicial. A empresa, que foi a número um do mundo no setor automobilístico e este ano deve perder até a segunda posição para a Ford - a Toyota é atualmente a maior do mundo -, vai se concentrar na produção de quatro marcas: Buick, Cadillac, Chevrolet e GMC, abandonando aquelas consideradas não rentáveis, como Saturn, Pontiac, Hummer e Saab, que estão sendo vendidas. A GM também negocia a venda do controle da Opel, sua subsidiária europeia, mas deve manter uma fatia considerável na empresa. A GM renasce com uma mão de obra 30% menor (64 mil empregados) e com uma dívida de US$ 48,4 bilhões - o endividamento chegou a US$ 172,8 bilhões, reduzido com os aportes do governo americano, que devem chegar a US$ 50 bilhões, e após as longas e duras renegociações com os credores. Além disso, o número de fábricas cai de 47 para 34. O de revendas deve ser reduzido das 6 mil no ano passado para 3,6 mil até o final do ano que vem. A estrutura acionária da companhia também é totalmente diferente. O governo dos Estados Unidos detém agora 60,8% do grupo e o do Canadá, 11,7%, em troca dos fundos públicos adiantados para a empresa. O fundo de pensão do empregados da companhia detém 17,5%, enquanto os credores ficaram com 10%. Os planos da nova companhia são de voltar à Bolsa de Valores o mais breve possível. As ações da velha companhia viraram pó. O presidente mundial da nova GM, Fritz Henderson, e o presidente do Conselho, Ed Whitacre, afirmaram que a empresa centenária começa uma "nova era", comprometendo-se a vender "os melhores veículos do mundo", em termos de qualidade, design e economia de combustível. "Queremos aproveitar a intensidade e a rapidez das últimas semanas para transformar esta empresa", sublinhou Henderson, aludindo ao acelerado processo judicial que começou em 1º de junho, quando o grupo decidiu entrar com o pedido de recuperação judicial. O diretor financeiro, Ray Young, garantiu que a nova GM, que acumula prejuízos líquidos de US$ 90 bilhões desde 2005, deverá ter um resultado bruto positivo no próximo ano. O governo dos Estados Unidos, que fez grande pressão para que o processo fosse acelerado, foi discreto ao falar a respeito do assunto, ao contrário do governo canadense. "Temos esperanças de que a empresa pode agora exercer suas atividades de modo duradouro e viável, o que permitirá à nova GM manter no Canadá a produção, os empregos e as atividades relacionadas com a inovação", declarou o ministro da Indústria do Canadá, Tony Clement. CETICISMO As grandes linhas estratégicas da nova empresa - vender menos modelos, mas de melhor qualidade, produzir mais carros de baixo consumo de gasolina e inovar em matéria de marketing - não deixaram de provocar um certo ceticismo entre os analistas. "Há 25 anos que eu me ocupo da GM e já vi muitas reestruturações. Creio que é a sua última oportunidade de fazer as coisas corretamente", disse Michelle Krebs, analista da empresa Edmunds. "A GM suprimiu empregos, mas onde está o sangue novo?", criticou ela. "Chamaram Bob Lutz, que tem 77 anos, para dirigir o departamento de marketing e encontrar novos recursos de venda de carros", afirmou. O executivo havia anunciado sua aposentadoria, mas mudou de planos. Segundo Rebecca Lindland, da empresa Global Insight, "o maior problema é a "percepção" dos consumidores dos carros GM, muito criticados nos últimos anos pela má qualidade e sua inadequação à demanda. Para melhorar sua imagem, a GM prometeu ir ao encontro dos consumidores e usar o site de leilões eBay.