GM sobe juro no financiamento de carros O Banco General Motors elevou as taxas de juros nos financiamentos e leasing de todos os veículos da marca. A taxa passou para 2,29% ao mês no parcelamento em até 36 meses e para 2,39% nos planos em até 48 meses. Nas operações em até 24 meses, a instituição vai manter os juros de 1,99% ao mês, até o dia 17. "As turbulências no mercado dos Estados Unidos elevaram o custo de captação no Brasil", disse o diretor do Banco GM, Carlos Eduardo Ribeiro. Ele informou que o banco vai passar a rever semanalmente a possibilidade de aumento das taxas. Antes, a necessidade de alteração nos juros era analisada a cada mês. O Banco Fiat também anunciou que terá novas novas taxas de juros na segunda-feira. Atualmente, a taxa mensal é de 1,99% ao mês, para financiamento e leasing dos veículos da marca nos planos de 12, 24 e 36 meses. O banco não divulgou as novas taxas. O Banco Ford vai segurar os juros em 1,99% ao mês pelo menos até domingo. A instituição está estudando um aumento nas taxas e deve divulgar sua decisão na próxima semana. O Banco Volkswagen informou que, por enquanto, vai manter as taxas em 1,99% ao mês para planos com prazo até 24 meses e em 2,14% ao mês para parcelamento em até 36 meses.