GM tem déficit no trimestre, mas expressa otimismo A General Motors (GM) disse nesta quarta-feira que teve um lucro operacional mais alto do que o esperado no segundo trimestre do ano, mas as despesas extraordinárias levaram os resultados totais da empresa no período a registrarem um déficit de US$ 3,2 bilhões (ou US$ 5,62 por ação). Esse número representa quase US$ 2,1 bilhão a mais do que o registrado durante o mesmo período de 2005. No ano passado, a GM perdeu, ao todo, US$ 10,6 bilhões. Apesar do resultado negativo divulgado, a companhia mostrou-se otimista e afirmou que as perdas incluem as despesas extraordinárias provocadas pelo grande plano de demissões voluntárias estipulado com os sindicatos. Segundo a GM, o resultado ajustado, que exclui essas despesas extraordinárias, as operações globais automotivas registraram um lucro de US$ 362 milhões. "As operações globais automotivas da GM ganharam US$ 362 em uma base ajustada, excluindo itens especiais, o que representa uma melhora de US$ 1,3 bilhão na comparação anual" afirmou a empresa.