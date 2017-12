GM teve recorde de exportações em novembro As exportações combinadas da General Motors do Brasil e da Argentina totalizaram US$ 106,2 milhões no mês passado, recorde histórico para o mês. Com isso, a empresa alcançou em exportações, no período de janeiro a novembro, na Região do Mercosul, a cifra acumulada de US$ 1,1 bilhão. O resultado de novembro superou em US$ 12,1 milhões o recorde anterior, que foi estabelecido em novembro de 1997, com US$ 94,1 milhões. Do total de US$ 106,2 milhões exportados, US$ 89,1 milhões resultaram de exportações da GM do Brasil, enquanto o restante, de US$ 17,1 milhões, da GM Argentina. A meta é chegar a US$ 1,2 bilhão em exportações de veículos da GM este ano. O valor acumulado de janeiro a novembro já superou em US$ 100 milhões o resultado obtido em 2002, que ficou próximo de US$ 1 bilhão. A GM do Mercosul exporta para cerca de 40 países de várias regiões do mundo, com destaque para as Américas do Sul e Central, Pacto Andino, África, Ásia, Oriente Médio e Europa. São exportados os modelos Astra, Celta, Classic, Corsa, Meriva, Zafira, Vectra, o utilitário esportivo Blazer e as picapes Montana e S10.