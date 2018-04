GM vai anunciar a Lula investimento estimado em R$ 2 bi A General Motors do Brasil divulgará investimento estimado em R$ 2 bilhões na quarta-feira para desenvolver e lançar dois modelos que serão fabricados em Gravataí (RS) a partir de 2012 e ampliar a capacidade produtiva da unidade gaúcha. O anúncio do projeto será feito às 10 horas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília, em evento do qual também participará a governadora do Rio Grande do sul, Yeda Crusius (PSDB), junto com a direção da montadora. Às 15h30, o projeto será apresentado no Palácio Piratini, sede do Executivo gaúcho.